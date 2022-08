Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E012 - Singapour

Benjamin Darnaud nous emmène à Singapour. Dans cette cité-Etat qui étonne par sa petite superficie, des initiatives fleurissent et des hommes se battent pour produire plus local et proposer aux habitants de nouvelles manières de consommer en pleine ville. A l'image d'Allan Lim, président de l'association Comcrop, qui a créé la première ferme urbaine en aquaponie sur le toit d'un immeuble.