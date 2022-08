Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E013 - Italie : Sicile

Entre terre et mer, la Sicile est une île d'agriculture où la terre, à la fois riche et rude, donne ce goût si particulier aux produits siciliens. Le chef Jérôme Bigot part à la rencontre de Franck, un Belge qui a choisi l'Etna pour produire une huile d'olive et un vin très nature et de Valeria et Angelo, propriétaires de vergers d'agrumes 100 % bio à Floridia.