Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E015 - Pays Basque

Jérôme Bigot se rend dans le Sud-Ouest français, au Pays Basque. Ce territoire torturé, à mi-chemin entre la France et l'Espagne, dissimule une culture rurale importante. Un patrimoine agricole varié, préservé par un tissu de petites fermes familiales où l'on perpétue des méthodes artisanales anciennes. Jérôme va à la rencontre de Christian Aguerre, producteur de piment d'Espelette et éleveur de porcs basques "kintoa". Il découvre ensuite les canards Kriaxera et le foie gras de Jean-Michel Berho.