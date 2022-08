Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E03 - Belgique

Benjamin Darnaud nous emmène en Belgique flamande, célèbre pour sa mer du Nord aux multiples couleurs, ses fricadelles et autres baraques à frites. Avec son arrière-pays de bocage si authentique, les hommes de cette région militent pour préserver ou même recréer un terroir plutôt méconnu à l'image de la pêche à la crevette à cheval par la famille Vandendriessche et de Hendrik Dierendonck, boucher et éleveur plutôt rock'n'roll qui a remis dans nos assiettes la célèbre pomme de terre "Rouge des Flandres".