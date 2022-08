Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E04 - Canada

Dans cet épisode, le chef Benjamin Darnaud nous emmène au Canada, célèbre pour sa monoculture et son industrialisation agricole. En témoignent les cultures des cranberries, du maïs, du blé ou encore l'élevage porcin. Pourtant, il existe depuis quelques années de nombreuses initiatives autour d'une agriculture plus locale. A l'image de Shannon et Brian (BroadFork Farm), deux jeunes agriculteurs qui ont repris une ancienne ferme et cultivent des légumes bio, ou de Frédéric, fermier associé avec quatre amis, qui a créé la ferme coopérative Tourne Sol près de Montréal.