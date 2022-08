Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E07 - Islande

A l'occasion de ce numéro de Taste hunters, le chef cuisinier Jérôme Bigot se rend au plus proche du cercle polaire, à mi-chemin entre l'Europe et les Etats-Unis : en Islande. Une île bouleversée par une activité volcanique et géothermique débordante, qui offre des espaces et des ressources uniques au monde. Une terre particulièrement torturée dans laquelle Jérôme découvre le village de Solheimar qui, grâce à la géothermie, fait pousser des légumes bio. Puis direction la région des Westfjords, à une heure de vol de Reykjavik, pour suivre le quotidien des pêcheurs de Sudureyri.