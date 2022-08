Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E08 - Grèce

Le chef cuisinier Benjamin Darnaud se rend en Grèce, dans la région du Péloponnèse, pour rencontrer de jeunes agriculteurs passionnés et engagés. Avec l'arrivée de la crise économique, ces jeunes ont décidé de retourner à la terre. Benjamin découvre le travail de George Mazos, un producteur de raisins secs biologiques qui a ressuscité une méthode de séchage du raisin à l'ombre. Il s'intéresse également à l'héliciculture avec les sœurs Maria et Penny Vlachou, des éleveuses d'escargots et surtout des entrepreneuses qui sont à la tête d'une entreprise agroalimentaire prometteuse.