Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E09 - Afrique du sud

Le chef cuisinier Benjamin Darnaud se rend en Afrique du Sud, dans la ville du Cap et sa région. Dans un pays encore profondément marqué par l'héritage de l'apartheid, il découvre le travail de l'O.N.G Abalimi qui se bat pour mettre en place des potagers bio dans les townships du Cap. La récolte étant ensuite distribuée grâce à un système d'AMAP locale pour fournir un revenu aux plus démunis. Benjamin part ensuite à Stellenbosch, triangle d'or de la viticulture sud-africaine, à la rencontre de Johan Reyneke et de son vignoble bio.