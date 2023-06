Cinéma - Comédie | 1998

Marseille. Daniel, chauffeur de taxi beur, n'aime pas les policiers et passe le plus clair de son temps à faire exploser leurs radars avec son bolide ! Emilien, policier et piètre conducteur, ayant passé huit fois, sans succès, son permis, déteste - et pour cause - tout ce qui a trait aux quatre roues… La rencontre de ces deux mondes si différents est détonante. Emilien débarque dans le taxi de Daniel et l'arrête pour excès de vitesse. Voilà notre as du volant condamné à un mois d'un travail d'intérêt général très spécial : il sert de chauffeur à Emilien durant une mission particulièrement délicate. Ensemble, ils doivent arrêter des escrocs internationaux, eux-mêmes champions de vitesse…