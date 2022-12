Taxi Brooklyn - S01 E04 - Esprit de Famille

Une mère adoptive est retrouvée assassinée et un de ses enfants, Tristan, disparait…Léo et Cat partent à sa recherche et découvrent que, martyrisé par sa famille d’accueil, il a tué sa « mère » pour protéger sa petite sœur… Cat aimerait que Baker ouvre une enquête sur Annabella Capelle qu’elle pense responsable de la mort de son père mais il refuse et la met sous surveillance.