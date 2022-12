Taxi Brooklyn - S01 E12 - Dernière course

Leo ne tient plus en place : son fils Nico et son ex-femme arrivent à New York !!! Mais des mafieux les enlèvent à leur arrivée à New-York et poignardent Ronnie… Cat doit aider Gregg, son ex-mari, qui vient de découvrir sa maitresse morte dans son lit alors qu’il ne se souvient de rien. Cat est, elle, soupçonnée du meurtre de Luke Capelle parrain de la mafia locale. Au moment où Cat comprend que tout a été manigancé par Annabelle pour la piéger, un ferry explose avec à son bord Frankie.