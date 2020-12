10 choses à faire pour un Noël parfait (avec Alicia Witt)

Isobel Gray souhaite passer un Noël parfait en amoureux dans un chalet sous la neige et faire les activités traditionnelles de Noël qu'elle a regroupées sur une liste. Mais quand son petit ami ne peut plus venir, le Noël parfait se révèle plus compliqué que prévu et une nouvelle rencontre lui fait tourner la tête. Ce Noël va-t-il changer sa vie ?