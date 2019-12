A la recherche de l'esprit de Noël

Charlotte Hart, journaliste, retourne vivre à Laurel Springs dans la ville de son enfance. A l'approche des fêtes de Noël, Daniel Huntslar, un entrepreneur dans l'immobilier, souhaite racheter les commerces de la rue principale pour moderniser le coeur de la ville. Charlotte voit tout cela d'un mauvais oeil et décide de s'expliquer avec Daniel. Malheureusement, leurs voitures se percutent et ils tombent dans le coma. Ils se réveillent alors sous la forme de fantômes et vont devoir régler certains problèmes dans leur vie s'ils veulent revenir à la vie.