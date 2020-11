A la recherche de madame Noël

Hope est une adorable petite fille, gentille, généreuse et pleine d'énergie. Elle vit à Las Vegas, avec sa mère, Noëlle. Echaudée par ses précédentes relations (en particulier avec le père de Hope qui les a laissées sans le sou, les obligeant ainsi à vivre dans une caravane), Noëlle ne croit plus à l'amour, ni au prince charmant, ni à la magie de Noël. Elle travaille comme responsable clientèle à l'hôtel-casino le Cascade et n'a qu'un seul but en tête : économiser suffisamment pour pouvoir déménager dans un nouvel appartement.