A la recherche de mon Père Noël

Miranda et Paul se rencontrent lors d’une soirée déguisée de Noël. Quelques jours plus tard, ils se voient dans l’obligation de travailler ensemble et de remanier leurs applications respectives, mais ils ne se reconnaissent pas sans leurs déguisements. Mais il y a un problème : Miranda souhaite promouvoir les artisans locaux alors que Paul préfère proposer les prix les plus bas possibles. Entre-temps, ils commencent une conversation sur les réseaux où ils se confient l’un à l’autre sous les pseudonymes de père Noël et mère Noël, leurs déguisements de la soirée. Parviendront-ils à trouver un accord malgré leurs différends ?