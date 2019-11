La famille Bannister part au ski pour les vacances de Noël avec son fidèle compagnon, le labrador Zeus, afin de passer une semaine reposante. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et les vacances s’annoncent très mouvementées : le frère de Belinda et son fils ont investi le chalet familial sans prévenir, et les cambrioleurs Ted et Stevie sont de retour avec un plan de vol de bijoux...