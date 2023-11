Avec toi pour Noël

Annie revient passer Noël avec sa famille après trois ans d'absence. Depuis la mort de sa mère, elle profite de son travail dans une O.N.G. pour sillonner le monde et s'investir corps et âme dans son travail. N'arrêtant jamais de faire du bénévolat ou de s'investir pour une cause caritative, elle profite de son séjour à North Haven pour accueillir des chiens et leur trouver de nouveaux maîtres. Elle découvre que le vétérinaire de la ville n'est autre que Dylan, son ancien adversaire du Club de débat du lycée. Ils font finalement équipe pour sauver le refuge de la petite ville qui menace de fermer définitivement. Grâce à l'organisation d'un bal pour lever des fonds, non seulement Annie et Dylan sauvent le refuge, mais ils se rendent aussi compte de leurs sentiments réciproques.