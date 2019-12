Ce Noël qui a changé ma vie

Carol est une femme forte qui a réussi, seule, à se hisser à la tête d’une maison d’édition. Elle est dure, intransigeante et toute sa vie tourne autour de son travail ;. Sans aucune considération pour ses employés, elle les renvoie sans états d’âme lorsqu’ils la contrarient. Pas d’amour dans sa vie, pas de tendresse. L’ambition et l’argent tiennent toute la place, elle délaisse également sa mère qui pourtant a tant fait pour elle. A la veille de Noel, le fantôme d’Eve , la fondatrice de la maison d’édition, vient la hanter. Noel passé, Noel présent, Noel à venir défilent sous les yeux de Carol. Peu à peu , elle prend conscience de la sécheresse de son cœur et de la tristesse de sa vie. Elle retrouve l’amour et le vrai sens de son travail : éditer des livres qui le méritent, faire connaitre la belle littérature. Elle retrouve aussi la joie de donner aux autres et de les rendre heureux.