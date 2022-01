Coup de foudre chez le Père Noël

Kevin et Jenna sont les deux meilleurs rédacteurs "voyages" du web-mag Epiphany. Alors que tout les oppose, leur patronne, Simone, les envoie tous deux à Aspen pour écrire un article de Noël. Ils sont en concurrence et seul le meilleur des deux gardera son poste l’année suivante. Mais le blizzard souffle sur le pays et l’avion est forcé d’atterrir dans l'Indiana, près de la ville de Santa Claus – la véritable ville du Père Noel, dit-on. Kevin et Jenna sont hébergés à l’auberge Winters par Chris et Carol, tenu par un adorable couple d’un certain âge… Voire d’un âge certain, si l’on en croit une photo d’eux que trouve Jenna, datée de 1832 ! Coincés par la neige en Indiana pour Noel, Kevin et Jenna vont devoir surmonter leurs rivalités et leurs différences…