Coup de foudre pour l'apprenti du Père Noël

Charity Jones travaille pour le Times Square Journal et se voit assigner son premier article important : un sujet sur Erik Gallagher, fondateur de l'association caritative A.J.C. qui organise douze événements festifs autour de Noël avant le 25 décembre ainsi qu'une distribution de cadeaux le jour "J". Ces cadeaux peuvent représenter une somme totale avoisinant plusieurs millions de dollars. Charity est chargée de découvrir comment ces cadeaux sont financés. Erik Gallagher va lui prouver que la magie de Noël existe bien au-delà de l'enfance et que rien ne se cache derrière les cadeaux distribués, à part le Père Noël lui-même. Charity commence à croire à nouveau en l'inexplicable magie des fêtes et écrit son article en vantant la bonté et la générosité du fondateur d'A.J.C.