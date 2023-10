Coup de foudre pour l'esprit de Noël

Trois fantômes descendent, chaque année, la veille de Noël pour rendre à une personne acariâtre et peu généreuse, l’esprit de Noël. Katherine, Roy et Arlene sont donc chargés de s’occuper de Peter Baron. Mais ils rencontrent un jeune homme charmant qui ne ressemble absolument pas aux grincheux dont ils ont l’habitude de s’occuper. Ils découvrent par la suite qu’il se sont trompés de cible et qu’ils devaient en fait faire usage de leurs pouvoirs sur Robert, le père de Peter !