Coup de foudre pour mon père Noël secret

Mélanie adore Noël. Elle aime faire plaisir à tout le monde. C’est pourquoi quand son patron lance le jeu annuel du "Père Noël secret", qui consiste à offrir un cadeau à la personne dont on aura tiré le nom au sort, elle décide de trouver le cadeau idéal. Cependant, la tâche s’avère ardue. En effet, elle est tombée sur Donovan, un homme peu avenant, qui affiche un mépris certain pour l’esprit de Noël. Et pour ne rien arranger, elle doit travailler main dans la main avec lui...