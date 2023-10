Coup de foudre sous le sapin

Maddie Duncan est une belle jeune femme qui a tout pour être heureuse : un appartement spacieux en plein de cœur de New York, un poste à responsabilités dans une grande agence de publicité et un patron qui ne jure que par ses talents. Lorsqu’elle reçoit une invitation pour le mariage d’une de ses plus importantes clientes à Denver, elle décide de faire le voyage en voiture car elle a une peur panique de l’avion. Mais voilà qu’elle tombe en panne au beau milieu de l’Ohio et atterrit dans la Vallée de Noël, petite bourgade chaleureuse où le temps semble avoir suspendu son vol. Là-bas, elle fait la connaissance de Pam, propriétaire d’une pension de famille ; de Bob, l’un de ses pensionnaires ; de Holly, propriétaire d’un café en mal de clients, mais surtout de la petite Joe et de son père Kevin, un pépiniériste spécialisé dans les sapins, avec qui c’est le coup de foudre immédiat. Au départ inquiète à l’idée de rester bloquée dans la Vallée de Noël, Maddie réapprend le goût des choses simples et des joies de Noël.