De l'espoir pour noël

À l’approche de Noël, Emily, une fillette de neuf ans, perd tragiquement sa mère. Elle est alors prise en charge par Patricia Addison, qui travaille dans un centre de protection de l’enfance. Malheureusement, elle ne trouve aucune famille d’accueil pour Emily et décide donc de l’emmener chez elle. Patricia a bien du mal à se remettre de la mort de son fils Sean, qu’elle a perdu deux ans plus tôt. Même si la présence d’Emily dans la maison ravive des souvenirs pénibles pour Patricia et son mari Mark, ils vont finalement réussir à se retrouver, en partie grâce à la petite fille, mais aussi grâce à la visite inattendue de Nathan, le médecin qui a tenté de sauver leur fils… Par ailleurs, Mark fait la connaissance de Justin, un adolescent à qui Sean avait donné des cours de soutien scolaire. Par une étrange coïncidence, c’est aussi Justin qui offrira à Emily le cadeau que sa mère comptait lui offrir pour Noël…