Décollage pour Noël

Sidney est hôtesse de l'air .Alors qu'elle a décidée de passer Noël à Bali, on lui confie pour son dernier vol avant ses vacances, Leah, une petite fille qui voyage seule de retour de chez ses grand parents pour aller retrouver son père Jonathan à Chicago, où il est chroniqueur dans un journal . La petite fille oublie dans le sac de Sidney , le cadeau de Noël qu'elle a prévu pour son père. Quand Sidney s'en rend compte, elle décide de prendre le temps de le rapporter avant de partir à Bali. C'est dans une famille en plein préparatifs de Noël que Sidney va se retrouver . Sidney , au contraire de Jonathan ,de Leah et de leur famille, n'est pas attachée aux traditions de Noël car elle n'a pas de famille. Mais Jonathan, apprenant que les parents de Sidney s'étaient rencontrés à Chicago, lui propose de rechercher leur histoire, ce qui lui permettrait en même temps de tenir le sujet de sa chronique de Noel. Sidney, n'ayant de toute façon, pas trouvé de place dans un avion pour Bali, accepte de passer du temps dans cette famille qui l'accueille comme une des leurs. Quand Sidney est finalement nommée au poste dont elle rêvait à Rome, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas envie de quitter Jonathan et Leah . Elle rejoint Jonathan qui la croit partie et il lui apprend qu'il a fini par découvrir comment ses parents s'étaient rencontrés.