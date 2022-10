Deux foyers pour Noël

Jack, qui vit avec sa fille Olivia depuis son divorce, lui offre, pour Noël, un labrador qu'il a baptisé Ours. Ce dernier s'enfuit et se fait emmener par la fourrière. Il est tout de suite adopté par Maggie, qui l'offre à son tour à son fils Ethan, qu'elle élève seule depuis la mort de son mari. Très vite, Jack retrouve la trace de Maggie et récupère son chien. Mais cette nouvelle séparation est si douloureuse pour Ours que Jack propose à Maggie une "garde partagée"...