Deux stars pour Noël

Melissa Merry et Brian Bright sont les animateurs de “Aujourd’hui avec Bright et Merry”, l’émission du matin la plus regardée des Etats-Unis. Apparemment inséparables à l’antenne, ils passent pourtant le plus clair de leur temps à se chicaner. Brian a demandé à quitter l’émission mais avant, il devra passer une semaine à Mistletoe avec Melissa pour couvrir les festivités de Noël de la ville. Une fois Noël passé, il partira à Cancun avec sa petite amie Christy. Brian a horreur de Noël mais pourtant, au cours de cette semaine, Melissa va lui faire découvrir les joies des traditions de Noël et lui fera ouvrir les yeux sur les sentiments qu’il éprouve réellement pour elle.