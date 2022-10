Embrassez l'esprit de Noël

Les vacances de Noël de l'année 1997 sont à la fois la meilleure et la pire expérience vécue par Maggie. Alors qu’elle est en famille au lac Tahoe, l’adolescente âgée de 13 ans vit sa première romance avec un garçon. Mais le soir du réveillon, le père de Maggie abandonne la famille et laisse sa mère dévastée. Vingt ans plus tard, Maggie est une avocate divorcée, qui sacrifie tout à sa carrière et surprotège son fils, Jordan, depuis le départ de son mari, trois ans auparavant, également à l'approche de Noël. En cette fin d’année 2017, Jordan rencontre des difficultés à l’école et Maggie décide d’engager un professeur particulier pour les vacances. Casey fait ainsi la connaissance du garçon qui se lie rapidement d’amitié pour ce professeur atypique, propriétaire d’un restaurant et veuf depuis trois ans. Mais Jordan, qui a vu sa mère devenir austère et totalement hermétique à l’esprit de Noël, rêve secrètement de la voir retrouver sa joie de vivre et il voit en Casey la personne idéale pour y parvenir.