En cavale pour Noël

Ashley doit prendre l'avion pour passer Noël avec sa mère. Mais une fois à l'aéroport, on lui refuse l'accès à l'appareil. Elle décide alors de louer une voiture, mais elle se fait rafler le véhicule sous son nez par un homme sans scrupules. Elle accepte sa proposition de partager l'automobile et de voyager ensemble. Tout au long de leur voyage vers le Nord, ils vont tomber en panne, adopter un chiot et être suivis par des agents du FBI, qui prennent Ashley pour une terroriste...