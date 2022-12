Escapade royale à Noël

Anna, jeune infirmière célibataire, travaille au service cardiaque d’un hôpital de Boston. Durant son service, presque tous ses collègues sont au gala de bienfaisance de l’hôpital. La reine de Galwick et son fils, le prince James, ont fait un don à l’établissement car le roi, désormais décédé, y avait séjourné trois ans plus tôt et avait beaucoup apprécié le dévouement du personnel médical. Une semaine avant Noël, Anna se met en route pour Kentsbury, sa ville natale, où son père tient une auberge. Au même moment, la famille royale part pour l’aéroport. Anna et la famille royale s’arrêtent au même moment dans une boutique de donuts. A cause d’une tempête de neige imminente, la famille royale ne peut plus rentrer à Galwick. Après avoir fait brièvement connaissance avec elle, Anna lui propose de se rendre dans l’auberge de son père. La neige reporte chaque jour l’échéance du départ de la famille royale, ce qui pousse Anna et James à se rapprocher lors de diverses activités de Noël.