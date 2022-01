Happy New Love

: Maggie (Natalie Hall) et Jack (Evan Williams) sont des amis d'enfance et travaillent maintenant à donner des conseils de rencontres dans leur émission de radio. Lorsque leur émission est vendue pour en faire « spécial Nouvel An » en direct, Maggie et Jack acceptent ce spécial tant qu'il est organisé au club de jazz, The Magnolia, qui appartient à leur père et a des difficultés financières. Lorsque le grand événement approche, Jack suggère à Maggie de faire semblant d'être un couple et de surprendre leurs auditeurs avec cette nouvelle lors d'un baiser de minuit le soir du Nouvel An! En entrant dans un baiser «d'entraînement», les familles de Maggie et Jack sont ravies de s'être «enfin» réunies - à tel point que Maggie et Jack ne peuvent pas supporter de les décevoir par la vérité. Mais alors que les deux amis se font passer pour une paire de tourtereaux, ils commencent à se demander s'il pourrait y avoir de vrais sentiments entre eux …