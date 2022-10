Joyeux baiser de Noël

Kayla Hansen est une jeune femme belle et dynamique. De retour dans sa ville natale, elle accompagne son fiancé, chorégraphe et réalisateur de renom, fantasque et égocentrique, qui vient présenter son dernier ballet pour les fêtes, Casse-Noisette. Eprouvée par l’amour et en pleins doutes sur l’avenir de son couple, Kayla croise le chemin d’un jeune homme, Dustin, un traiteur talentueux concentré sur sa carrière, après plusieurs échecs amoureux. Tous les deux vont voir leur destin bouleversé grâce à un mystérieux ascenseur. Le hasard, un Père Noël malicieux et les coups de pouce de Kim, la cousine de Dustin et Jana, une amie commune, vont-ils permettre aux deux jeunes gens de connaître enfin le bonheur ?