Joyeux Noël Grumpy Cat !

Phénomène Internet, Grumpy Cat, une petite chatte grognon, caustique et ironique, commente son film en voix off, tout en jouant dedans. Crystal, une jeune adolescente solitaire rencontre dans le centre commercial un Père Noël qui lui propose de faire un vœu en jetant une pièce dans la fontaine à souhaits. Crystal hésite puis lance la pièce. Son vœu : un ou une ami(e) en qui elle pourrait avoir confiance et à qui elle pourrait tout dire. En rentrant dans l’animalerie Whiskers, où elle donne un coup de main de temps en temps, elle découvre qu’elle entend ce que dit Grumpy Cat, la râleuse de service, et qu’elle peut communiquer avec elle. Une amitié va se lier entre elles. Et tel des héroïnes, elles vont déjouer les plans d’affreux bandits parmi lesquels se trouve Georges, le vigile du centre que Crystal croyait être son ami. Les trois bandits tentent de voler Jojo, un chien qui vaut un million de dollars et dont la vente devait permettre de sauver l’animalerie au bord de la faillite. Mais Crystal et Grumpy Cat aidées par tous les autres animaux de l’animalerie, poursuivent les bandits, les canardent avec un pistolet à peinture et finissent par les faire arrêter après une course poursuite effrénée. Les bandits vont en prison, le chien est rendu à son propriétaire et Grumpy Cat est adoptée par Crystal et sa famille.