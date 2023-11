#JoyeuxNoël

Jen tient une boutique de déco avec sa soeur Ali. Celle-ci la pousse à participer à un concours lancé par deux influenceurs, Charlie et Zoé. Bien que réticente à l'idée d'exposer son intimité sur les réseaux, Jen se laisse convaincre. Elle prend un pseudo, Jen T, demande à Max, son meilleur ami secrètement amoureux d'elle, de jouer le rôle de son mari, et fait passer le bébé de sa soeur pour leur fils. Mais contre tout attente, sa première vidéo cartonne, Jen T fait le buzz et Jen doit continuer à jouer le jeu et à mentir. La situation se complique lorsque la mère de Jen, avec qui elle ne s'entend pas, débarque avec son nouveau mari pour passer Noël avec eux...