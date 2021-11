La belle de Noël

A quelques jours de Noël, Isabella Everhart, surnommée «Belle», est envoyée par son père, Rex, dans un magnifique domaine pour procéder à l’inventaire et l’estimation de tous les biens destinés à la vente qui doit impérativement avoir lieu avant le 25 décembre. Hunter Lowell, le propriétaire des lieux, lui réserve un accueil glacial. En effet, le riche héritier, hanté par de douloureux souvenirs, est taciturne et se laisse parfois emporter par la colère. En revanche, son chien appelé «La bête», réputé pour être grognon, se montre soudain doux et câlin au contact de la jeune femme. Passionnée par les livres rares et anciens, Belle est fascinée par les précieux ouvrages que contient la bibliothèque et se met vite au travail...