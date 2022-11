La danseuse étoile de Noël

Natalia, ancienne danseuse étoile, revient dans sa ville natale de Richmond pour travailler comme chorégraphe au sein d’une prestigieuse compagnie de danse, qui prépare le spectacle de Noël : Casse-Noisette. Lors d’une audition pour recruter l’interprète de la Fée Dragée, elle rencontre Vivi, une jeune danseuse d’origine latino et professeur de salsa au studio de danse tenu par ses parents. Les deux jeunes femmes se lient d’amitié et décident de mettre au point une chorégraphie originale. Natalia rencontre également Matteo, l’éclairagiste de la compagnie, qui ne la laisse pas indifférente et la pousse à mettre en avant ses compétences auprès de la directrice de l’académie. Vivi fait la connaissance de Justin, producteur de musique, qui participe à leur projet en proposant une bande-son originale. Le soir de la représentation, Casse-Noisette est un succès et contre toute attente, Natalia est nommée chorégraphe principale de la compagnie par sa directrice, qui lui fait la surprise de présenter la performance de Vivi sur scène, devant un public enthousiaste.