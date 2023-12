La fabuleuse parade de Noël

Liz vit à Seattle avec sa fille, Hannah. A quelques jours de Noël, elle reçoit un appel l’informant que son père s’est blessé. Malgré leur brouille, elle décide finalement de passer Noël à Portside, la ville côtière où elle a grandi, pour s’occuper de son père. Ce dernier a le bras immobilisé et refuse de célébrer Noël depuis le décès de sa femme, qui affectionnait énormément cette période de l’année. Dennis, le grand-père grincheux, va peu à peu se dérider au contact de sa fille, mais surtout de sa petite fille, Hannah, en passant des moments privilégiés avec elle. Mais il y a une ombre au tableau : le vieil homme a des dettes et la banque menace de saisir sa maison. Liz décide alors de s’inscrire à la parade de Noël dans l’espoir de remporter le grand prix de 25 000 dollars qui sera décerné au bateau doté des plus belles illuminations. Luke, son ami d’enfance qui ne semble pas indifférent à son charme, aide Liz a décorer le bateau à temps pour participer la parade...