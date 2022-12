La fiancée de Noël

Suite à une chute accidentelle huit jours avant Noël, Lucy Lovett souffre d’amnésie rétrograde. Quand elle reprend conscience, elle est sur le point de se marier non pas avec l’amour de sa vie, Zach, mais avec un inconnu, Brad. Elle retourne dans sa ville natale, Bedford Harbor, pour retrouver la mémoire, en compagnie d’Anna, son assistante et amie. Elle découvre alors qu’elle en est partie précipitamment deux ans plus tôt.