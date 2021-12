La fiancée des neiges

Greta Kane est une journaliste dans un magasine People. Pour obtenir une promotion elle est chargée d'enquêter sur la famille Tannenhill pour essayer de découvrir lequel des fils va se fiancer. Sur le chemin pour se rendre à Big Bear (lieu de vacances des Tannenhill), sa voiture reste coincée dans la neige. Elle tombe alors accidentellement sur Ben Tannenhill et se fait passer pour une autre. Lorsque Ben apprend que son ex copine, Claire Sinclair, sort maintenant avec son frère et qu'il l'a ramené pour les vacances de Noel, il fait passer Greta pour sa petite copine. Greta profite de la situation pour pouvoir rester chez les Tannenhill et obtenir des informations. Mais au fur et à mesure, elle tombe amoureuse de la famille et de Ben. Sauf que Claire, jalouse, découvre la vérité et dévoile tout à toute la famille. Ben, blessé, demande à Greta de partir. Claire, qui a essayé de séduire Ben à nouveau alors que Jared venait de la demander en mariage, est forcée de partir aussi. Comme Greta ne veut plus faire l'article sur les Tannenhill elle est virée et son patron fait appel à Claire pour obtenir les informations dont il a besoin. Quand elle retourne chez les Tannenhill pour les prévenir elle apprend alors que la mère de Ben et Jared, Maggie, savait depuis le début qu'elle était journaliste et qu'elle la testait. Maggie rachète le magasine pulse ! pour que l'article ne soit pas publié. Finalement, Ben se rend au mariage de la soeur de Greta et décide de lui pardonner.