La légende du prince de Noël

Shelby est une femme brillante, ingénieure en aérospatiale, qui jongle entre son travail et sa vie de maman célibataire suite au décès de son mari, deux ans plus tôt. Prête à tout pour sa fille de 7 ans, Grace, elle s'attache à lui créer de jolis souvenirs d'enfance, plein de magie et de féerie. A l'approche de Noël, l'histoire du prince de Noël que lui raconte sa mère est toujours sa préférée et Grace rêve de rencontrer le prince qui exaucera ses douze vœux, comme dans l'histoire. Les événements prennent une tournure tout à fait inattendue quand la petite Grace croit reconnaître le prince sous les traits d'Evan, le patron misanthrope et asocial de Shelby. Afin de ne pas briser les illusions de sa fille, Shelby va devoir convaincre Evan de jouer le rôle du prince.