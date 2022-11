La partition perdue de Noël

Melody Jones est une star de la country qui vit à Nashville. Noël approche et elle a enregistré une de ses premières compositions de jeunesse, un chant de Noël intitulé Heart of Christmas. La chanson est immédiatement un énorme succès. Mais Connie Black, une star sur le déclin qui fut son mentor, l’accuse de l’avoir plagiée et menace de la traduire en justice. Pour retrouver son ancienne partition, qui prouvera son innocence, Melody rentre fêter Noël dans sa famille, à Madison. Elle n’y était pas revenue depuis la mort de son père. Elle retrouve sa mère, sa sœur, sa nièce et… son premier amour, qui est toujours épris d'elle, sans vouloir l’avouer.