La promenade de Noël

A cause de l’étourderie de son petit frère, Luce, jeune étudiante issue d’une famille aisée, s’improvise promeneuse de chien. Lors d’une sortie dans un parc, elle rencontre Dean, futur vétérinaire, et quelques autres personnes avec leur animal de compagnie. Ce jour-là, un homme vient poser une pancarte annonçant la fermeture du parc pour le 24 décembre en vue de la prochaine construction d’un spa. Cette nouvelle enchante Luce autant qu’elle déçoit et révolte les habitués du parc, car c’est le seul espace où les chiens sont autorisés à jouer et à courir en toute liberté. Lorsque Dean apprend que Luce s’occupe du chien du promoteur immobilier, il tente de démontrer que ce parc représente une nécessité sociale et demande à la jeune femme de convaincre son patron d’abandonner son projet. Après un refus catégorique, Luce se laisse émouvoir et décide d’organiser une fête de Noël des chiens pour sauver le parc. Avec quelques bons arguments, l’évènement remportera un franc succès