La recette secrète des cookies de Noël

Annie a hérité de la fabrique de cookies de sa grand-mère décédée, les célèbres cookies Cooper. Elle quitte New York pour venir à Maplewood et prendre la direction de l’entreprise. Mais ses méthodes modernes, pour assainir les finances de l’entreprise, ne sont pas du goût des habitants de la petite ville. Soudain, coup de théâtre : on a volé la recette secrète des cookies de grand-mère Cooper ! Désespérée, Annie doit s’adresser à Sam, homme bourru mais meilleur pâtissier des environs, pour la retrouver. C’était sans compter sur l’esprit farceur de grand-mère Cooper…