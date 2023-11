La révélation de Noël

Kara anime l’émission "Radio Christmas" dans un studio à Philadelphie. Elle rêve d’animer un podcast dans lequel elle combinerait des reportages sur des destins hors du commun et la musique. Un incendie se déclare dans l’immeuble où elle travaille. Elle doit donc passer le mois de décembre dans une petite ville environnante, Bethlehem, pour pouvoir émettre son émission. Une fois sur place, elle apprend que la ville a traversé une période très difficile et qu’il y a une dizaine d’années, un mystérieux bienfaiteur a fait une donation suffisamment conséquente pour que la ville soit à l’abri du besoin pendant plus de cent ans. Malgré l’importance de ce geste, ce donateur a voulu rester anonyme. La supérieure de Kara lui promet une promotion si elle parvient à découvrir son identité. En menant son enquête, Kara apprend à connaître les habitants de la ville et à apprécier l’ambiance qui y règne. Elle rencontre Scott Chapman, un jeune père célibataire.