La surprise de Noël

Maggie s’occupe de l’émission culinaire de Julia Wise depuis sept ans quand approche la diffusion de l’émission spéciale Noël, diffusée pour la première fois en direct. Julia, l’animatrice et productrice, craint de ne pas être à la hauteur. Elle impose son fils, Danny, dans l’équipe pour réaliser des reportages sur les traditions de Noël à travers le pays. La semaine précédent l’émission, Maggie et Danny vont d’aventure en aventure avec leurs différences : Danny est attaché aux traditions tandis que Maggie souhaite innover. C’est aussi l’occasion pour Danny de rencontrer la famille de Maggie et pour cette dernière de faire connaissance avec Derek et David, les deux autres fils de Julia, qu’elle a l’idée de réunir le jour de l’émission pour faire une surprise à Julia...