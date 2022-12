La valse de Noël

Avery est une jeune femme à qui tout réussit. Collaboratrice dans un grand cabinet, aimée de ses amis et de sa famille, elle s’apprête à se marier à la période de Noël avec son fiancé, David, un homme parfait en apparence. Pour se préparer à ouvrir le bal le grand jour, elle s’inscrit avec David à un cours de danse de salon, pour apprendre la valse. Là, elle fait la connaissance de Nicky, un jeune garçon plein d’entrain, et de Roman, un client qui l’encourage à prendre dix leçons afin d’être prête pour le grand soir. Mais David lui annonce qu’il a accepté une promotion et qu’il doit partir pour Boston. Il lui propose de mettre en pause leur projet de mariage. Triste et déçue, Avery le quitte. Elle retourne au studio de danse pour annuler les cours et retrouve Roman, qui s’avère être le propriétaire des lieux. Il l’encourage à garder les cours pour elle et à faire une demi-heure d’évaluation gratuite comprise dans le forfait.