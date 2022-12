L'accord parfait de Noël

Enfants, Kate et Patrick étaient amis et vivaient à Boulder, dans le Colorado. Kate était promise à une grande carrière de violoniste. Vingt ans plus tard, Kate passe l’audition de ses rêves à Denver, mais elle se blesse à la main en sortant de l’auditorium. Elle revient passer sa convalescence et les fêtes de Noël chez ses parents, qui ont repris le magasin de musique familial, et c’est Patrick, devenu kinésithérapeute, qui va s’occuper de sa rééducation. Celui-ci passe beaucoup de temps avec son neveu Gabriel, orphelin de père, dont la mère dirige un grand restaurant. Gabriel joue bientôt les Cupidon entre les deux adultes. Gavin veut apprendre le violon, et Kate va convaincre son grand-père Joe, aujourd’hui retraité, de lui donner des cours.