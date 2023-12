L'atelier de jouets du Père Noël

Anne, acheteuse pour le rayon jouets d'une marque de grande distribution à New York, revient dans sa ville natale quelques semaines avant Noël pour aider son père à fermer sa boutique. Bill Garrison tient son magasin de jouets en bois fabriqués par ses soins depuis quarante ans. Il va prendre sa retraite et déménager plus près d'Anne et de son autre fille. Durant son séjour à North Bay, Anne participe à l'organisation des événements de Noël en ville et fait la connaissance de Keith McClain et de sa fille de 10 ans, Jessie. Un lien étroit se crée entre eux. Keith essaie de sauver la scierie dans laquelle il travaille tandis qu'Anne aide Jessie à répéter son solo pour le spectacle de Noël. De son côté, la petite fille pousse Anne à retrouver son amour de la sculpture du bois.