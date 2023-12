Le chalet de Noël

Sophie Bennett est propriétaire d’un hôtel qu’elle a hérité de ses parents, au pied des pistes de ski dans les montagnes Rocheuses. Elle accueille toujours les mêmes clients à Noël, qui au fil des ans ont fini par former une famille et se retrouvent toujours avec joie pour passer les fêtes de fin d’année ensemble. Mais l’affaire est en difficulté, suite à plusieurs mauvaises saisons et Sophie est en retard sur le paiement de son prêt. Evan Hunter travaille pour un magnat de l’hôtellerie, Mr Somersby, un anglais excentrique qui rachète des propriétés et des affaires partout dans le monde et les transforme en hôtels de luxe. Mr Somersby s’est mis en tête d’acquérir le Holly Lodge, le chalet de Sophie, et envoie Evan s’occuper du rachat du prêt. Arrivé sur place, Evan tombe sous le charme de Sophie, et plus les jours passent, plus il se rend à l’évidence, il ne peut pas réaliser le projet de son employeur.