Le come-back de Noël

Bedford & Sullivan forme un duo mythique originaire de Pineville, composé de Steve Bedford et Mike Sullivan. Malheureusement, ils se sont séparés il y a presque dix ans, suite aux problèmes d’alcoolisme de Mike. Quinn, la fille de Mike, est manager à New York. Elle essaie de faire connaître sa cliente Addison, une jeune chanteuse originaire de l’Alaska. Malgré son talent, Addison ne parvient pas à s'imposer dans le milieu. Un concert télévisé de Bedford & Sullivan se prépare pour Noël, mais Mike fait des siennes et le concert est en péril. La patronne de Quinn, Diane, lui demande d’aller aider son neveu Troy, le producteur du concert télévisé, à organiser le concert pour s’assurer qu’il ait bien lieu. Quinn accepte à une seule condition : que Diane trouve des dates de tournée à Addison pour la propulser sur le devant de la scène.